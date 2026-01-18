Lonardo | E’ stato davvero bello tornare In questi mesi credo di essere migliorato

Edoardo Lonardo ha recentemente condiviso la sua soddisfazione nel tornare in campo, sottolineando un percorso di miglioramento personale durante i mesi trascorsi. Ringraziando per il lavoro svolto in settimana, si mostra determinato a offrire una buona prestazione nella prossima partita a Forlì. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Venerdì Samb su La Nuova Riviera, riflettono impegno e concentrazione per affrontare al meglio le sfide future.

"Abbiamo lavorato bene in settimana e siamo pronti per fare bene a Forlì ". Queste le parole di Edoardo Lonardo ai microfoni di Venerdì Samb in onda sul quotidiano on line La Nuova Riviera. "Sarà -aggiunge- una partita complicata e per giunta in trasferta. Ma allo stesso tempo dobbiamo mettercela tutta per disputare un grande match". Edoardo Lonardo è tornato in prestito alla Samb dopo l’esperienza con l’Atalanta Under 23. "Con la formazione bergamasca - dice - sono molto migliorato ed ora voglio farlo vedere in campo con la maglia rossoblù. E’ stato veramente bello tornare a calcare il Riviera delle Palme con i tifosi che mi hanno applaudito e che ringrazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

