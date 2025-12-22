EY-Parthenon conferma il suo supporto al 'Claudio Dematté Private Equity of the Year', un riconoscimento istituito da AIfi nel 2004 per evidenziare l’importanza del Private Equity e del Venture Capital nello sviluppo delle imprese italiane. Questa collaborazione testimonia l’impegno dell’azienda nel promuovere un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita del settore.

Roma, 22 dic. (AdnkronosLabitalia) - EY-Parthenon rinnova il sostegno al 'Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year', iniziativa di AIfi che dal 2004 valorizza il ruolo del Private Equity e del Venture Capital nella crescita delle imprese italiane. Il premio riconosce le eccellenze che guidano l'evoluzione del settore, promuovendo competitività e innovazione. Il private equity si conferma leva strategica per l'innovazione e la competitività del tessuto produttivo e imprenditoriale. Non solo un semplice strumento finanziario, ma un acceleratore della competitività e dell'internazionalizzazione delle imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - EY-Parthenon rinnova sostegno al 'Claudio Dematté Private Equity of the Year'

EY espande EY-Parthenon investendo su consulenza strategica - Parthenon a livello globale con un investimento di 250 milioni di dollari nelle sue piattaforme Edge, al fianco Microsoft e OpenAI, con un team di 25. ansa.it

