Oggi il Napoli effettua la ripresa degli allenamenti e valuta le condizioni di Lobotka e Jesus. Stanislav Lobotka potrebbe tornare in campo per la trasferta di Cagliari, mentre ancora da definire le possibilità di impiego di Jesus. La squadra si concentra sulla preparazione in vista della partita, con l’obiettivo di integrare eventuali rientri nel migliore dei modi.

"> Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con una possibile novità importante a centrocampo: il ritorno di Stanislav Lobotka. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Antonio Conte attende il rientro dello slovacco per riavere finalmente a disposizione tutti i suoi uomini chiave nel cuore della squadra. Dopo i recuperi di Anguissa, McTominay e De Bruyne, manca soltanto Lobotka per ricomporre il quartetto che il tecnico considera fondamentale per gli equilibri della squadra. Secondo quanto spiegato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Lobotka non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida contro il Lecce, dopo aver già saltato la gara con il Torino a causa di un sovraccarico muscolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Oggi la ripresa Lobo e Jesus da valutare”

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