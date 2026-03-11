LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via

Tra pochi minuti si tiene la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, valida per la Champions League femminile di volley 2026, e la diretta viene trasmessa in tempo reale. Contestualmente, è possibile aggiornare la partita tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, in programma alle 19, con una diretta streaming disponibile per gli appassionati. Entrambi gli eventi sono molto attesi dagli appassionati di pallavolo femminile.

17.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Ankara Zeren Spor Kulübü ed Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Ankara Zeren Spor Kulübü ed Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, partita valevole per la gara d'andata dei quarti di finale della Cev Champions League di volley femminile 20252026.