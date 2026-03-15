Conan O’Brien chi è il presentatore degli Oscar 2026

Conan O’Brien sarà il presentatore degli Oscar 2026. La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, in diretta streaming. O’Brien è stato scelto nuovamente per condurre l’evento, che coinvolge attori, registi e professionisti del cinema. La trasmissione sarà trasmessa in diretta in orario italiano.

Sarà di nuovo Conan O'Brien a condurre la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2026, che andrà in onda in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo (ora italiana). Il conduttore statunitense classe 1963 era già stato al timone degli Academy Awards lo scorso anno, quando Anora è stato eletto il film migliore del 2025. Una conduzione, la sua, che ha convinto i dirigenti della rete e li ha spinti a puntare di nuovo su di lui, in quella che è senza dubbio la serata più importante per il mondo del cinema. Nato nella città di Brookline, nella contea di Norfolk, in Massachusetts, Conan O'Brien ha iniziato la sua carriera scrivendo sketch comici per il noto programma satirico della tv statunitense, il Saturday Night Live. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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