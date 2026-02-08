Marcello Cirillo Sparito | Che Fine Ha Fatto?
Dopo aver lasciato “I Fatti Vostri”, Marcello Cirillo si prende una pausa dalla tv. Ora si dedica alla musica, alla libertà e a una vita più semplice. Racconta di aver trovato una nuova felicità lontano dai riflettori.
Cacciato da “I Fatti Vostri”, oggi Marcello Cirillo racconta la sua rinascita lontano dalla TV. Musica, libertà e una nuova felicità: ecco cosa fa oggi. Marcello Cirillo. Per anni è stato uno dei volti più familiari del piccolo schermo, colonna portante del programma “I Fatti Vostri”. Ogni mattina, per decenni, ha percorso quei “novanta passi” che separavano il suo camerino dallo studio. Una routine confortevole, sì, ma anche una prigione dorata, come lui stesso oggi la definisce. Poi, all’improvviso, il silenzio. Niente più luci della ribalta, nessun copione da seguire. La Rai ha deciso di voltare pagina, lasciandolo fuori dal nuovo corso del programma. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Approfondimenti su Marcello Cirillo
Rocco Casalino, Sparito: Ecco Che Fine Ha Fatto!
Paolo Brosio, Sparito: Ecco Che Fine Ha Fatto!
Marcello Cirillo, Sparito: Che Fine Ha Fatto
Selfie con il cantante e conduttore televisivo Marcello Cirillo insignito con il Premio Antenna d'Oro della Tv 2026 @follower facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.