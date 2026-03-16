Città di Castello senza freni sei reti

In una partita senza storia, Città di Castello ha vinto 6-0 contro Castiglione del Lago, segnando sei reti. Coelli, Bo, Bellino, Benedetti, Bergoglio e Rossi hanno contribuito con i loro gol, mentre Mariucci e Franceschi sono subentrati nel secondo tempo. Pertierra e Roselli hanno ricevuto il massimo dei voti, con entrambe le valutazioni di 8. La gara si è conclusa con il risultato netto a favore dei padroni di casa.

CITTÀ DI CASTELLO 6 CASTIGLIONE DEL LAGO 0 CITTA’ DI CASTELLO: Coelli 6, Bo 7, Bellino 7, Benedetti 7, Bergoglio 7, Rossi 7, Mariucci 6,5 (11’st Federici 6), Franceschi 6,5 (23’st Merciari sv), Sparago 6,5 (28’st Gatti sv), Pertierra 8 (23’st Meloni 6), Roselli 8 (40’st Cabrera sv). All. Diaz 7. CASTIGLIONE DEL LAGO: Castrini 6, Bianconi 5 (9’st Pasqualoni 5,5), Lesti 5,5 (21’pt Cipolla 5,5), Bernardini 5,5 (30’st Manchia sv), Fanfano 5,5, Francesconi 5 (41’st Rachini sv), Treppiedi 6, Galeotti 6, Graziani 5, Palasku 6, Ficili 5,5 (9’st Giliarini 5). All. Peluso 6. Arbitro: Pascocci di Perugia 6 Marcatori: 14’pt e 8’pt Pertierra, 46’pt e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Città di Castello senza freni, sei reti Articoli correlati “Ecco cosa sei!”. Bersani senza freni, insulti pesanti alla Meloni in diretta tvLe piazze italiane tornano a dividersi tra entusiasmo istituzionale e tensioni di piazza, all’indomani di un evento destinato a segnare il calendario... Matilde Brandi senza freni: “Non dobbiamo avere freni inibitori”, ha ricevuto avances anche dalle donneMatilde Brandi ha da poco festeggiato il suo 57esimo compleanno ma sembra che per lei il tempo si sia fermato, la sua incantevole bellezza infatti... A Brief History of the Mazda RX-7 Tutti gli aggiornamenti su Città di Castello senza freni sei reti Temi più discussi: La famiglia Vitelli a Città di Castello: una signoria rinascimentale; Una grande Città di Castello è corsara a Perugia; Città di Castello: riaprono il Chiostro di San Domenico e l’ex Chiesa della Carità; Dal 21 Marzo Città di Castello ospita La grazia della fragilità. Città di Castello mobilitata: consiglio comunale aperto sul dimensionamento scolastico fra proteste, ricorsi al Tar e incertezze sugli spaziLa seduta straordinaria, infatti, sarà interamente dedicata al dimensionamento scolastico e al piano di organizzazione della rete scolastica 2026-2027, una vicenda che nelle ultime settimane ha acceso ... corrieredellumbria.it A Città di Castello l'incontro con Fiammetta BorsellinoLa figlia del magistrato ucciso nella strage di via d'Amelio ha incontrato 300 studenti delle scuole medie e superiori della città per trasmettere ai giovani i valori e l'eredità del padre Trecento ... rainews.it Revocata la disposizione che mandava i pazienti agli ospedali di Città di Castello e Branca: da oggi il riferimento preferenziale torna a essere Perugia - facebook.com facebook Danneggiata l'area del cippo di Venanzio Gabriotti a Città di Castello x.com