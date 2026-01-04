Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter tramortisce 3-1 il Bologna! Grande partita per gli uomini di Chivu

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti sulle partite e le classifiche. L’Inter di Cristian Chivu ha conquistato una vittoria importante, battendo il Bologna 3-1. In questa pagina troverai tutte le informazioni sulle ultime gare e le prestazioni delle squadre italiane, per rimanere sempre aggiornato sul campionato.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.

