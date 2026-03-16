Durante un afterparty degli Oscar a Los Angeles, un pubblicitario sta sfogliando l’applicazione Note del suo iPhone, scrivendo

Che fine ha fatto l'Oscar di Timothée Chalamet? Da qualche parte, in un afterparty degli Oscar di terzo livello a Los Angeles, un pubblicitario che beve sette sauvignon blanc sta toccando l'applicazione Note del suo iPhone: "Lezioni da Timothée". Negli ultimi due mesi e mezzo, loro, come tutti noi, hanno visto Timothée Chalamet passare dall'ovvio favorito nella corsa al miglior attore a una figura di secondo piano. Molti attribuiranno questa mancata vittoria al più patetico scandalo degli Oscar della storia recente, per il quale è stato messo alla berlina senza sosta per aver detto che "il balletto e l'opera non interessano più a nessuno" (preferisco non parlare). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Why Everyone Hates Timothée Chalamet..

Tutto quello che riguarda Che fine ha fatto l'Oscar di Timothée...

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