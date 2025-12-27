Riordino e novità nella Galleria dei Dipinti del Museo di Castelvecchio
Il Museo di Castelvecchio ha presentato al pubblico il riordino del segmento conclusivo della Galleria dei Dipinti, con un intervento dedicato in particolare ai nuclei del Seicento e del Settecento.Il progetto scientifico si deve a Francesca Rossi, già direttrice dei Musei Civici, a Luca Fabbri. 🔗 Leggi su Veronasera.it
