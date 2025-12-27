Riordino e novità nella Galleria dei Dipinti del Museo di Castelvecchio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo di Castelvecchio ha presentato al pubblico il riordino del segmento conclusivo della Galleria dei Dipinti, con un intervento dedicato in particolare ai nuclei del Seicento e del Settecento.Il progetto scientifico si deve a Francesca Rossi, già direttrice dei Musei Civici, a Luca Fabbri. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: "Mario Carotenuto, dipinti per Lelio": la mostra alla Galleria Il Catalogo

Leggi anche: Galleria dello Scudo presenta la mostra "carlaaccardi oroargento dipinti 1964-1965"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.