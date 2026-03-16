In occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage di via Fani, il sito della Camera ha pubblicato una vasta documentazione della Commissione Moro (XVII legislatura), resa accessibile su proposta del presidente Lorenzo Fontana. La pubblicazione include nuovi documenti che riguardano il caso, tra cui elementi relativi al tiratore scelto e ai gruppi terroristici tedeschi coinvolti.

Nell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage di via Fani, il sito della Camera rende pubblica una nuova e cospicua serie di documenti della Commissione Moro (XVII legislatura), desecretata su proposta del presidente Lorenzo Fontana. Nel dettaglio si tratta di 64 documenti e 3 resoconti si aggiungono ai 992 documenti liberi già accessibili, completando l’insieme dei resoconti, delle relazioni e delle registrazioni audiovisive dei lavori della Commissione Moro della XVII legislatura, consultabile dal Portale delle Commissioni di inchiesta della Camera. Cento colpi sparati verso la vettura di Aldo Moro: il leader Dc restò illeso.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Moro: il giallo del tiratore scelto di via Fani e dei terroristi tedeschi. Desecretate nuove carte

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