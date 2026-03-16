casagrande si risveglia dopo incidente e minaccia i sanitari

Un giovane di Casalgrande, ricoverato in terapia intensiva a seguito di un grave incidente stradale, si è risvegliato e ha minacciato i sanitari che lo assistevano in un ospedale modenese, dichiarando di possedere armi a casa. La situazione si è verificata nel corso della giornata e ha attirato l’attenzione del personale medico e delle forze dell’ordine.

Casalgrande (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 – Un giovane di Casalgrande, ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale, ha minacciato i medici che lo avevano in cura, in un ospedale modenese, sostenendo di avere armi a casa. I carabinieri, subito avvisati, hanno perquisito la sua abitazione: non hanno trovato armi ma oltre un chilo di hascisc nascosto nel garage. Il giovane, un reggiano di 22 anni, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di oltre un chilo di hascisc e di 1.300 euro in contanti tutto sottoposto a sequestro. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo un incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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