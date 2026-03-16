Carrarese vs Sampdoria trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Carrarese e Sampdoria in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La gara, valida per il campionato italiano, si svolge in un momento cruciale per le due squadre che non possono permettersi di perdere terreno in classifica. La partita si gioca in un contesto di alta tensione e importanza, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Crocevia salvezza per entrambi che non possono permettersi di fallire per non farsi risucchiare ancora di più nei bassifondi. Carrarese vs Sampdoria si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Dei Marmi. CARRARESE VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno bisogno di fare punti e non accontentarsi solo delle belle prestazioni. I due recenti pareggi e qualche sconfitta di troppo obbligano la squadra di Calabro ad un deciso cambio di passo per raggiungere la salvezza il più presto possibile. I blucerchiati sono in piena crisi: quattordicesimo posto con 31 punti, alla pari con la zona playout. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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