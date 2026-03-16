CANZONISSIMA | ECCO I MAGNIFICI SETTE OVVERO I GIUDICI DI MILLY CARLUCCI

Milly Carlucci ha annunciato il ritorno di Canzonissima su Rai1 e ha reso noto il cast dei giudici che valuteranno le canzoni in gara. La giuria è composta da sette membri, chiamati a esprimere il loro giudizio sulle esibizioni dei partecipanti. La presenza di questa giuria speciale segna un passo importante nel nuovo formato dello show.

Milly Carlucci ha (quasi) chiuso il cerchio per il ritorno su Rai1 di Canzonissima. Completato il cast dei big, ecco la speciale giuria che voterà le canzoni più belle. Lo show, al via sabato 21 marzo subito dopo Affari Tuoi e in onda per sei settimane fino al gran finale del 25 aprile, ha come obiettivo l’elezione della “canzonissima” tra tutte quelle in gara perché al centro di Canzonissima ci sono appunto le canzoni e non i cantanti. Dobbiamo svelare un mistero. Non esistono i concorrenti a Canzonissima! Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti, che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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