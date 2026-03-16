Negli ultimi anni, il territorio di Taranto ha visto investimenti pubblici significativi legati a lavori per i Giochi del Mediterraneo, interventi di bonifica ambientale e il programma del CIS Taranto. Tuttavia, nonostante i cantieri miliardari, le ricadute concrete a livello locale risultano scarse secondo le fonti di Confartigianato Taranto. La presenza di grandi opere non sembra aver prodotto benefici evidenti per la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi anni il territorio di Taranto è stato interessato da importanti investimenti pubblici legati alle opere per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi di bonifica ambientale e al programma del CIS Taranto. Si tratta di opere rilevanti che porteranno nuove infrastrutture alla città, ma secondo Confartigianato Taranto il bilancio economico per il sistema produttivo locale appare molto più critico. Gran parte di questi interventi, evidenzia l’associazione, sarebbe stata realizzata con un coinvolgimento limitato delle imprese e della manodopera del territorio. Dal punto di vista economico il principio è semplice: la crescita del PIL territoriale si produce dove viene generato il valore aggiunto, cioè dove operano le imprese, lavorano i dipendenti e vengono distribuiti redditi e profitti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cantieri miliardari ma poche ricadute locali: l’allarme di Confartigianato Taranto

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