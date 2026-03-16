Alcaraz, attuale numero uno del tennis mondiale, è stato eliminato in semifinale a Indian Wells da Medvedev, interrompendo una serie di 16 vittorie consecutive. La partita ha attirato l'attenzione degli appassionati, mentre il risultato ha sollevato domande sulla sua forma attuale. La sconfitta rappresenta un momento importante nel torneo, senza che siano ancora chiare le motivazioni dietro questa battuta d’arresto.

L’inizio di stagione di Carlos Alcaraz, con le vittorie all’Australia Open e Doha, avevano fatto credere che la versione 2026 dello spagnolo fosse imbattibile. Una nuova mentalità per il numero 1 del mondo, con una nuova mentalitàda parte del numero uno del mondo, molto più continuo di quanto non fosse anche solo un anno fa di questi tempi. La sconfitta con Daniil Medvedev in semifinale a Indian Wells è arrivata all’improvviso, spinta da una straordinaria prestazione del russo, ma i segni di un cedimento, soprattutto mentale, di Alcaraz c’erano stati già nei giorni precedenti. “Contro di me sembrano tutti Federer, ho un mirino sulla schiena”, aveva sbottato il n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campanello d'allarme o no? Indian Wells, cos'è successo ad Alcaraz

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