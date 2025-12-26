Cambiare indirizzo Gmail è possibile la svolta di Google | chi può farlo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra poco sarà possibile cambiare l’indirizzo Gmail: Google si prepara a introdurre una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo, ovvero la possibilità di modificare il proprio indirizzo Gmail mantenendo intatti dati, messaggi, contatti e accesso ai servizi collegati. L’operazione è in apparenza banale, ma fino a oggi è stata di fatto impossibile o comunque molto complessa. Cosa che ha costretto milioni di persone a convivere con indirizzi creati in età adolescenziale, poco professionali o semplicemente non più adeguati alla propria identità digitale. Google apre al cambio email su Gmail. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

