Calciomercato Inter LIVE | cala l’interesse per Frattesi si chiude per Palacios Sirene inglese per Thuram

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter: l'interesse per Frattesi si è ridotto, mentre si conclude l'acquisto di Palacios. Nel frattempo, Thuram riceve proposte dall'Inghilterra. In questa pagina troverai aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e accordi conclusi, per rimanere sempre informato sulle mosse dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: sirene inglese per Thuram, le ultime su Sommer e Luis Henrique

Argomenti discussi: Inter-Pisa LIVE; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Champions League, l'Inter cala il poker e vede la top-8: in quota i pareggi di Napoli e Juventus allontanano la qualificazione diretta; Chivu e Conte si incrociano durante l'intervista in diretta: da studio chiedono un saluto, cala il gelo.

