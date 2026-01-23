Buon compleanno Fausto delle Chiaie Carlo Paris Jo Champa…

Il 23 gennaio è il giorno in cui molte persone festeggiano il proprio compleanno, tra loro figure pubbliche e private di diversa provenienza. Tra loro, artisti, politici, sportivi e personalità di spicco, celebrano un altro anno di vita. È un’occasione per riconoscere l’importanza dei loro contributi e condividere un momento di riflessione sulla varietà e ricchezza delle storie umane che si celebrano in questa data.

Buon compleanno Fausto delle Chiaie, Carlo Paris, Jo Champa, Carolina di Monaco, Ciro Falanga, Dario Rivolta, Stéphane Lissner, Max Pisu, Marco Rondini, Gianluca Sattolo, Mitchell Poletti, Alice Teghil, Luca Ghiringhelli, Giovanni Graffigna. Oggi 23 gennaio compiono gli anni: Gianni Coscia, fisarmonicista; Mario Donizetti, pittore, saggista; Giorgio Santuz, politico; Pier Luigi Celata, arcivescovo; Virginio Costa, ex calciatore; Amedeo Ambron, ex pallanotista, medaglia d'oro Olimpiadi di Roma. Inoltre, compiono gli anni: Vincenzo Palumbo, politico; Paolo Enrico Moro, politico; Fausto delle Chiaie, artista; Silvia Monti, attrice; Franca Bimbi, politica; Edoardo Nevola, attore, cantante, compositore; Romano Guido Nimis, ex calciatore; Arcangelo Pezzella, ex arbitro di calcio; Victor Poletti, attore, scrittore; Vittoria Alliata di Villafranca, scrittrice, traduttrice, giornalista; Silvia Chersoni, ex atleta; Ciro Falanga, politico; Vittorio Nocenzi, compositore, pianista, tastierista; Antonio Perego, ex calciatore Varese, Spal, Cesena; Renzo Rossi, ex calciatore Como, Lazio, Catanzaro, allenatore.

