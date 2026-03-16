Bucciantini sicuro | La Juventus sta giocando bene e sta tornando forte Su Spalletti mi prendo questo rischio 

Marco Bucciantini ha commentato il momento attuale della Juventus, sottolineando che la squadra sta dimostrando un buon livello di gioco e sta ritrovando forza. Ha inoltre espresso un giudizio positivo su Luciano Spalletti, affermando di essere disposto a scommettere sulla capacità dell’allenatore di guidare al meglio il team. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale del club e sulla figura del tecnico.

Marco Bucciantini ha parlato del momento della Juventus e di mister Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto l’opinionista. Marco Bucciantini ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Juventus. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE MOMENTO DIFFICILE – « La Juventus da quella partita contro la Roma ha vinto, come gli è successo tante volte, in determinati momenti, però la Juventus ha avuto una batosta ad Istanbul in un clima che insomma, in una partita stava andando da una parte, poi un po’ di episodi, l’espulsione di Cabal e ha subito un po’ quella batosta che può uscire così dalla Champions League. In campionato poi è arrivato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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