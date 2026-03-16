In Brianza, la provincia di Monza si distingue per la copertura in fibra ottica fino a casa, raggiungendo l’80% delle famiglie, rispetto al 77% della media nazionale. Tuttavia, sui social si registrano commenti che parlano di connessioni lente e di un’esperienza di navigazione che non corrisponde alle alte percentuali di copertura. La discussione si accende con opinioni contrastanti sulla qualità reale della rete.

La provincia di Monza è "sovra-performante" per la connessione internet, con la rete in fibra ottica fino a casa che raggiunge l’80% delle famiglie, un valore superiore alla media nazionale che si ferma al 77%. A rivelarlo è l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che risponde alla segnalazione di Codacons sulle lamentele per i numerosi disservizi causati in Brianza da connessione lentissima, interruzioni e mancanza di copertura per molti utenti, che nei giorni scorsi hanno segnalato i problemi anche sui social. E chiarisce quali sono le azioni che i consumatori della rete possono avviare a loro difesa. Secondo i dati del Rapporto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botta e risposta sulla rete: "Qui navighiamo a rilento". Ma la Brianza è iper connessa

Articoli correlati

Leggi anche: Il caso Grattacielo spacca la politica, botta e risposta Lega-Pd sulla posizione del Comune

Felicità, botta e risposta tra Romina Power e l’autore sulla storica canzoneFelicità, la storica canzone di Romina Power e Al Bano sta facendo parlare di sé in questi ultimi giorni.

Una raccolta di contenuti su Botta e risposta sulla rete Qui...

Temi più discussi: Tra Usa e Iran duro botta e risposta sulla fine della guerra; Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...; Asl di Chieti. Bando infermieri, botta e risposta tra Opi e Asl su Commissione esaminatrice; Carburanti, è polemica sulla speculazione sui prezzi. Botta e risposta tra benzinai e petroliferi.

Botta e risposta tra Chirico e Carofiglio: Vabbè, sono stanca, la gente si addormenta..., E allora non parliDurante il dibattito sul referendum sulla giustizia va in scena un nuovo botta e risposta tra Annalisa Chirico e Gianrico Carofiglio. la7.it

Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...A Piazzapulita si è acceso un botta e risposta sul referendum sulla giustizia tra Paolo Mieli e Giuseppe Conte. la7.it

Potere disciplinare, botta e risposto fra il Ministro della Giustizia e il procuratore di Palermo - facebook.com facebook

Genoa, botta di Vitinha e Ostigard: 2-0 al Verona, De Rossi è quasi salvo x.com