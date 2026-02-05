Il caso Grattacielo spacca la politica botta e risposta Lega-Pd sulla posizione del Comune
Il caso del Grattacielo diventa motivo di scontro tra le forze politiche. Dopo il vertice in Prefettura, il Comune ha preso una posizione che ha fatto infuriare alcune parti della maggioranza e dell’opposizione. La questione si fa sempre più calda e i commenti continuano ad arrivare.
Il caso del Grattacielo spacca la politica. La presa di posizione del Comune dopo il vertice in Prefettura ha, di fatto, creato un’ondata di reazioni tra maggioranza e opposizione. Dalla prima – nella figura di Stefano Perelli (Lega) – arriva l’appoggio all’assessora Coletti. Dalla seconda – con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Grattacielo Spacca
Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e Salvini
Si apre un confronto tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguardo alle dinamiche politiche della Lega e di Matteo Salvini.
Antisemitismo, il ddl Delrio spacca la sinistra. Bonelli: “Colpisce chi critica le azioni di Israele”. Boccia: “Non è la posizione del Pd”
Se vi trovate così, a caso, a scalare un grattacielo, sappiate che i Tool sono la colonna sonora perfetta da avere in cuffia. E che dire poi degli Slipknot che da 25 anni non riescono a entrare in possesso del dominio slipknot.com O dei Leprous che hanno fatto facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.