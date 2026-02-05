Il caso Grattacielo spacca la politica botta e risposta Lega-Pd sulla posizione del Comune

Il caso del Grattacielo diventa motivo di scontro tra le forze politiche. Dopo il vertice in Prefettura, il Comune ha preso una posizione che ha fatto infuriare alcune parti della maggioranza e dell’opposizione. La questione si fa sempre più calda e i commenti continuano ad arrivare.

