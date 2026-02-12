Arrivano buone notizie per chi soffre di zanzare: con il nuovo bonus 2026 si può installare una zanzariera senza spendere nulla. Basta avere i requisiti giusti e fare domanda. Il governo ha deciso di rendere più semplice proteggersi dagli insetti, offrendo questa opportunità anche quest’anno.

Anche in questo 2026 è stato introdotto il Bonus che permette di installare le zanzariere gratuitamente e senza problemi. Un acquisto che dà la possibilità alle famiglie italiane di avere una detrazione delle somme spese nel momento in cui viene effettuata la dichiarazione dei redditi. Il Governo ha infatti confermato che, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026, si può usufruire dello sgravio fiscale per tutti coloro che intendono proteggersi dagli insetti, soprattutto nel periodo estivo. Come funziona il Bonus Zanzariere 2026. La detrazione è in realtà ammessa solamente per modelli di zanzariere che svolgono anche la funzione di schermature solari e che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Con il nuovo bonus 2026, puoi finalmente dire addio agli insetti: scopri se hai i requisiti per chiederlo

Approfondimenti su Bonus 2026

L’INPS ha pubblicato il nuovo vademecum sul Bonus mamme, spiegando chi può riceverlo, come fare domanda e quando scadono i termini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bonus 2026

Argomenti discussi: Bonus 2026, tutti gli incentivi per chi ha un Isee superiore ai 25mila euro: cosa sapere; Carta docente 2026, finalmente lo sblocco: ecco la novità di febbraio e cosa si potrà comprare con il nuovo bonus; Inps, via libera al nuovo bonus Zes per il Mezzogiorno; Incentivi auto 2026: stop al bonus elettrico, ecco a chi andranno.

Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro di risarcimento ai pendolariDa 5,74 milioni a 100 mila euro: è il drastico crollo dei rimborsi di Trenord ai pendolari per i ritardi. Un calo legato non a un improvviso miglioramento del servizio ferroviario lombardo tra il 2023 ... milano.corriere.it

Nuovo bonus extra bollette da 55 Euro: soglie ISEE e la guida definitiva 2026Il 2026 porta il bonus extra bollette da 55 euro. Scopri i requisiti e come verificarne l'attivazione sulla tua utenza. informazionescuola.it

Per favore qualcuno mi può dire perché è sparito il bonus docenti dello scorso anno E cosa fare - facebook.com facebook