Bonus mamme 2026 aumenti in arrivo | come e chi può fare domanda

Dal 2026, il Bonus Mamme subirà delle modifiche con aumenti degli importi e nuove modalità di richiesta, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio. La normativa riguarda le mamme che intendono beneficiare di questa misura e si applica alle domande presentate a partire dall’anno prossimo. Le modifiche interessano sia le condizioni di accesso che le procedure per inoltrare la richiesta.

Nel 2026 aumentano gli importi per il Bonus mamme: ecco come fare richiesta e chi non potrà beneficiarne. Come per l’Assegno unico, con la nuova legge di bilancio cambia qualcosa anche per quanto riguarda il Bonus Mamme, che nel 2026 vede modificare importi e modalità di ergoazione. Il Bonus è un contributo economico destinato alle lavoratrici madri che rispettano specifici requisiti di reddito e composizione familiare e, per capire se si rientra tra le beneficiarie, è importante conoscere i nuovi requisiti richiesti. Attenzione, però: le domande potranno essere presentate solo a partire dal momento in cui l’INPS annuncerà di aver attivato la procedura telematica ufficiale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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