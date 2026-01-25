Paolo Bettini, noto ex ciclista e campione olimpico, ha vissuto un’esperienza insolita e significativa, pilotando uno degli aerei delle Frecce Tricolori. Un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo dell’aviazione militare, condividendo una giornata di grande rilevanza personale e professionale. Questa esperienza rappresenta un momento speciale, che unisce passione, precisione e dedizione, offrendo a Bettini un punto di vista diverso e affascinante.

Paolo Bettini, ex ciclista su strada italiano e - tra le altre cose -campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004, è stato protagonista di una giornata speciale: ha guidato uno dei veivoli delle Frecce Tricolori. Ecco il racconto della sua esperienza e le immagini in volo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bettini pilota delle Frecce Tricolori per un giorno: "Esperienza unica e irripetibile"

Bettini: "Mondiali, Olimpiade... Ho vinto tutto, ma con le Frecce Tricolori il mio sogno più bello"Bettini, campione di ciclismo e ora pilota delle Frecce Tricolori, con grande passione ha portato a termine un programma acrobatico completo.

