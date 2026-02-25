Due milioni per proseguire nella digitalizzazione sanitaria e sì all’IA per la formazione dei suoi futuri professionisti

La giunta regionale ha approvato due proposte per investire due milioni di euro nella digitalizzazione del settore sanitario e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata per la formazione degli studenti di medicina all’università Gabriele d’Annunzio. La scelta mira a migliorare le competenze dei futuri professionisti della sanità e a innovare i metodi di insegnamento. La decisione si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione delle strutture educative e sanitarie.

Con i 2 milioni stanziati per la digitalizzazione dei sistemi sanitari della Regione si intende quindi dare continuità per il triennio 2026-2028 alle attività già avviate per la gestione del sistema regionale di Piattaforma accoglienza flussi regionale. È in questo ambito, spiega in una nota l'ente, che è stato approvato il piano dei fabbisogni, stabilendo di aderire all'accordo quadro "Sanità digitale- Sistemi informativi sanitari 2", che riguarda la specifica fornitura di servizi applicativi e di supporto finalizzati alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni del sistema sanitario nazionale cui è destinato il finanziamento.