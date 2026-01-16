Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che la risoluzione della crisi ucraina richiede un dialogo approfondito sulla sicurezza europea. Segnali provenienti da Roma, Parigi e Berlino indicano un'apertura a negoziati, mentre la situazione resta complessa. Questo momento rappresenta un’opportunità per valutare possibili vie di dialogo tra le parti coinvolte, nel rispetto delle dinamiche internazionali e degli interessi di sicurezza di tutta l’Europa.

Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che "il Cremlino ha recepito segnali da Roma, Parigi e Berlino sulla necessità di un dialogo con la Russia e ritiene che ciò rappresenti un'evoluzione positiva nelle posizioni dei paesi occidentali". Peskov ha inoltre affermato che "una soluzione alla crisi ucraina è impossibile senza un'ampia discussione sulla sicurezza europea". Le relazioni della Russia con i Paesi europei, Italia compresa, attualmente "lasciano molto a desiderare" ma Mosca "è pronta a ripristinarle", ha detto Putin ieri ricevendo al Cremlino gli ambasciatori di diversi Paesi europei, tra i quali l'italiano Stefano Beltrame. 🔗 Leggi su 247.libero.it

