Battaglie per l' identità sessuale a Carovigno la presentazione de I ragazzi di Monte Caprino

Domenica 29 marzo alle 18:30, presso la Galleria.32 di Carovigno, si terrà una presentazione del libro “I ragazzi di Monte Caprino” con l'autore Ivano Azzellino. L'evento coinvolge il pubblico locale e si concentra sulla discussione del testo. La serata prevede un incontro diretto tra l'autore e i partecipanti, senza altre attività programmate.

CAROVIGNO - Domenica 29 marzo, alle 18:30, presso Galleria.32, a Carovigno, ci sarà un incontro con l'autore del libro “I ragazzi di Monte Caprino”, Ivano Azzellino (nella foto sotto). Modera Luca Dell'Atti. L'evento è stato organizzato con la partecipazione di Itaca, TabEdizioni e Bottega del Libro. Il libro parla della storia e della memoria di Monte Caprino come luogo di incontro per la comunità omosessuale a Roma e raccoglie testimonianze di persone che lo hanno vissuto. Il libro racconta otto storie di vita legate a quel luogo e intreccia le esperienze personali con la storia dei diritti e delle battaglie per il riconoscimento dell'identità e dell'orientamento sessuale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: A Palazzo Zacco la presentazione de “La squadra B. Una storia di rugby. La commovente storia di riscatto dei ragazzi di coach Ricciardi”

Aurora Livoli, contestati l'omicidio e la violenza sessuale. Domani i funerali a Monte San BiagioLa decisione dei pm cha hanno chiesto al gip di disporre la custodia cautelare in carcere per il 57enne già detenuto per rapina e lesioni.