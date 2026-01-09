Aurora Livoli contestati l' omicidio e la violenza sessuale Domani i funerali a Monte San Biagio

Aurora Livoli, 19 anni di Monte San Biagio, è stata trovata morta il 29 dicembre. Emilio Gabriel Valdez Velazco, di 57 anni e origini peruviane, è accusato di omicidio e violenza sessuale. Domani si terranno i funerali della giovane. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità, che si prepara a dare l’ultimo saluto ad Aurora in un momento di grave dolore.

Omicidio e violenza sessuale: sono i due reati contestati a Emilio Gabriel Valdez Velazco, l'uomo di 57 anni di origini peruviane accusato di aver ucciso Aurora Livoli, la giovane di 19 anni di Monte San Biagio che è stata trovata priva di vita la mattina del 29 dicembre nel cortile di un.

