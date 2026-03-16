Durante la notte si disputa a Houston la partita tra Italia e Venezuela nella fase semifinale della World Baseball Classic. La nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico, ha ottenuto un risultato storico contro gli Stati Uniti, giocando in trasferta. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con gli atleti pronti a affrontare la sfida decisiva contro il Venezuela.

Nella notte si gioca a Houston, per la World baseball classic, Italia-Venezuela. In quella che è una delle più importanti competizioni mondiali della disciplina la nazionale azzurra ha ottenuto un risultato storico, nei giorni scorsi: battuti gli Stati Uniti d’America a casa loro e con una squadra piena delle (ricchissime) celebrità del baseball Usa. Un po’ l’omologa della vittoria dell’Italia del rugby nei confronti dell’Inghilterra, pochi giorni prima. La nazionale italiana di baseball è composta essenzialmente da giocatori provenienti dall’estero, molti dall’America, con origini italiane. Il commissario tecnico, o coach, o allenatore, Francisco Cervelli, 40 anni compiuti il 6 marzo, è nativo di (Venezuela) e dunque affronta stanotte la compagine del Paese in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Baseball: le origini di Bitonto per Francisco Cervelli, ct dell’Italia che ha battuto gli Usa a casa loro Dopo lo storico successo, nella notte la semifinale con il Venezuela

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