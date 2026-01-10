Avellino-Sampdoria Biancolino | Fatto quasi tutto quello che avevamo preparato

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria al Partenio-Lombardi, Raffaele Biancolino analizza la prestazione dell’Avellino. Il tecnico sottolinea come la squadra abbia portato in campo quasi tutto quanto preparato durante la settimana, evidenziando l’impegno e la coesione nel affrontare un avversario di livello. Un risultato che riflette il lavoro svolto e la determinazione di tutto il gruppo.

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria al Partenio-Lombardi, Raffaele Biancolia la prestazione dell'Avellino partendo dal lavoro svolto dalla squadra durante la settimana e dalla risposta avuta in campo contro un avversario di valore.Bilancio sulla Prestazione"Complimenti ai ragazzi.

Sampdoria, anno nuovo vita vecchia: sconfitta per 2-1 ad Avellino - Il primo colpo del mercato di gennaio del ds Mancini scende in campo dal primo minuto in coppia ... ilsecoloxix.it

Sampdoria sconfitta 2-1 ad Avellino, non bastano il solito Coda e gli esordi di Esposito e Brunori - Partita in salita per il gol alla mezz'ora di Palumbo, in avvio di ripresa Tutino allunga, poi il lungo Var per il rigore di Coda per il vano assalto finale ... telenord.it

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

