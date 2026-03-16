Ascolti TV 16 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Da atomheartmagazine.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 16 marzo 2026. I numeri riguardano le principali trasmissioni trasmesse in prima serata e sono stati rilevati dall'azienda che monitora gli ascolti televisivi. Questi dati forniscono un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico durante l'ultima serata. I risultati sono disponibili per le principali emittenti televisive italiane.

Ascolti TV 16 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 16 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 16 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 16 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 16 Marzo 2026. Di seguito i  dati Auditel ufficiali  relativi alla  fascia di... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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