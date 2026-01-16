Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 16 gennaio 2026. Questa sintesi fornisce un quadro chiaro e dettagliato degli ascolti televisivi, offrendo un'analisi obiettiva delle performance delle principali trasmissioni trasmesse durante la serata.

Ascolti TV 16 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 16 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 16 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Tali e Quali, mentre Canale 5 ha risposto con La Ruota Dei Campioni. Italia 1 ha offerto Harry Potter E I Doni Della Morte, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Quarto Grado e Propaganda Live. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 16 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Segreti di famiglia 3, anticipazioni 16 gennaio: Metin cattura Kadir; Ferrari, in prima visione

