Ascolti TV 16 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 16 gennaio 2026. Questa sintesi fornisce un quadro chiaro e dettagliato degli ascolti televisivi, offrendo un'analisi obiettiva delle performance delle principali trasmissioni trasmesse durante la serata.
Ascolti TV 16 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 16 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 16 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Tali e Quali, mentre Canale 5 ha risposto con La Ruota Dei Campioni. Italia 1 ha offerto Harry Potter E I Doni Della Morte, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Quarto Grado e Propaganda Live. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata
Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv ieri sabato 10 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te con Can Yaman, The Voice Kids e Gramellini; Segreti di famiglia 3, anticipazioni 16 gennaio: Metin cattura Kadir; Ferrari, in prima visione; Pagelle Ascolti tv martedì 6 gennaio: De Martino si prende tutto, lo speciale di Affari Tuoi batte Gerry Scotti e Barbie.
Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 16 gennaio 2026. mam-e.it
Ascolti tv, Don Matteo con Raoul Bova domina la serata, Del Debbio supera Formigli - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica dominare il prime time con ... iltempo.it
Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari - La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del Debbio ‘risponde’ a Formigli: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 15 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook
#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. #UominieDonne (+98K) è sempre davanti a tutti. Seguono #LaForzadiunaDonna (+84K) e #IlParadisodelleSignore (+71K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.