Camila Giorgi | Ci siamo appena sposati L’annuncio social delle nozze con Pasutti

Camila Giorgi, ex tennista italiana, ha annunciato sui social di essersi appena sposata con Pasutti, collega argentino. L’annuncio è stato condiviso attraverso un post in cui la giocatrice ha confermato il matrimonio, segnando un momento importante nella sua vita personale. La notizia arriva in un periodo caratterizzato da cambiamenti e nuove tappe per la sportiva, che ha recentemente lasciato il mondo del tennis professionistico.

L’ex tennista azzurra Camila Giorgi si è sposata con il collega argentino e conferma il momento magico dopo l’addio allo. L’ex tennista azzurra Camila Giorgi si è sposata con il collega argentino e conferma il momento magico dopo l’addio allo sport Il mondo del tennis e dello spettacolo si stringe attorno a Camila Giorgi che ha ufficializzato il suo matrimonio con il tennista argentino Andreas Pasutti. Attraverso il suo profilo Instagram la trentaquattrenne ha condiviso una serie di scatti emozionanti in bianco e nero per documentare il fatidico sì celebrato lo scorso 26 febbraio. Le immagini ritraggono la coppia in abiti chiari tra abbracci e sguardi complici suggellando un legame che la stessa sposa ha definito con la romantica citazione Da qui all’eternità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

