Allegri dopo Lazio-Milan | Concesso troppi contropiede Corsa Scudetto mai iniziata

Dopo la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando che sono stati concessi troppi contropiedi agli avversari. Ha affermato che la corsa allo Scudetto non è ancora iniziata e ha analizzato alcuni aspetti della gara. Le sue parole sono state rilasciate al termine dell’incontro trasmesso su 'TeleLombardia'.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul pareggio dell'Inter che può aver aggiunto ulteriore pressione sul Milan: "Bisognava giocare per la partita e i tre punti. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, potevamo evitare il gol. Siamo secondi, bisogna essere contenti ma realisti, questo è un momento decisivo della stagione e due passi falsi possono rendere difficile il nostro obiettivo. Su quanto è mancato Adrien Rabiot: "Stasera abbiamo fatto un buon secondo tempo, nel primo abbiamo concesso troppi contropiede". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Lazio-Milan: “Concesso troppi contropiede. Corsa Scudetto mai iniziata” Articoli correlati Allegri dopo Lazio-Milan: “Dopo l’Inter parlavano di scudetto. Leao? Era nervoso”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Allegri dopo Milan-Genoa: “Dopo il pareggio non puoi prendere quel rigore in contropiede”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allegri dopo Lazio Milan Concesso... Temi più discussi: Allegri: Parlavano di scudetto, ma bisogna essere realisti. Discussione con Leao? Cose che capitano; Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-Milan; Allegri: Scudetto? Bisogna essere realisti. L'obiettivo è la Champions; Allegri: Leao un po' nervoso. Tutti parlavano di scudetto, ma... Brutte notizie per il Milan dopo la Lazio: non succedeva da più di vent’anniRecord negativo per il Milan di Allegri dopo il match perso contro la Lazio in Serie A: non accadeva da oltre vent’anni. spaziomilan.it Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo, Leao (4,5) assente, Gila (7,5) gigantescoFesteggia la Lazio che, nuovamente davanti a oltre 50mila tifosi, batte il Milan grazie a un gol di Isaksen e si rilancia in classifica. La formazione di Sarri, omaggiato dalla curva prima ... ilmessaggero.it Al 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri. Cosa è successo poco dopo in panchina: https://fanpa.ge/UwoFQ - facebook.com facebook #Calcio, Lazio-Milan 1-0, #Allegri: “Obiettivo solo la Champions” x.com