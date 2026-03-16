Alessandro Carratta è noto per la sua eleganza discreta, capace di entrare nell’anima senza mai essere invadente. La sua immagine si ispira allo stile italiano, combinando raffinatezza e semplicità. La sua estetica richiama i valori della middle class degli anni ’80 e ’90, un’epoca in cui i costumi erano simbolo di stile e identità.

Unire l’eleganza italiana ai valori, forse ormai perduti, della middle class che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha creato uno stile unico con i suoi costumi poi esportato in tutto il mondo. Da questo assunto parte la vision e l’idea imprenditoriale di Alessandro Carratta, titolare e fondatore di Pinkerì. No News Magazine lo ha incontrato per conoscere meglio lui e il suo locale. Alessandro come nasce il nome Pinkerì? Il nome Pinkerì nasce da una visione precisa: creare un luogo che unisca eleganza, garbo e italianità, rendendo questi valori accessibili anche a quella classe media che negli anni ’80 e ’90 poteva vivere con maggiore frequenza ristoranti e locali simbolo del gusto italiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Alessandro Carratta: eleganza che scivola nell’anima senza far rumore

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