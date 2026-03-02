Il 3 marzo, su Rai1, torna Sabrina Ferilli interpretando Gloria, un’attrice indomita che ha già vestito in una serie. La protagonista è un personaggio che le somiglia nell’anima, e la sua figura rappresenta un ruolo importante nella narrazione. La serie vede la Ferilli impegnata in un ruolo che riflette alcune delle sue caratteristiche professionali e personali.

Roma (Askanews) — Sabrina Ferilli torna su Rai1 il 3 marzo nei panni di Gloria, attrice indomita ma un po' in declino che aveva già interpretato in una serie. Il personaggio riprende vita nel film di Giulio Manfredonia che ha un tono leggero di commedia e vede l'attrice romana protagonista assoluta. Questa volta la troviamo in carcere in attesa di essere affidata ai servizi socialmente utili, e con la sua verve riesce a conquistare anche le detenute più ostili.

© Iodonna.it - L'attrice a vestire i panni di un personaggio che le somiglia nell'anima

