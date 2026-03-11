Torna la Mazzeiweekit Omaggio della Toscana all’illuminista patriota cittadino del mondo

Torna per il decimo anno consecutivo la Mazzeiweek.it, il cartellone di iniziative promosso dal circolo culturale "Filippo Mazzei", che dal 15 al 22 marzo, rende omaggio all’illuminista italiano e che si spalma in 9 comuni toscani. La settimana dedicata a Mazzei quest’anno coincide con i 210 anni della morte del patriota, con l’80o anniversario della repubblica italiana e con il 250o della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America cui quale offrì un contributo significativo. La rassegna è stata presentata ai Bagni di Pisa dal presidente del circolo culturale, Massimo Balzi, insieme alla vicepresidente Teresa Sichetti, al responsabile rapporti istituzionali, Daniele De Nisco, al responsabile comunicazione e marketing, Michele Pellegrini, e al responsabile organizzativo, Simone Gentilini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

