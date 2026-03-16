Abusò di bambini in un nido pedofilo condannato a 30 anni di carcere in Gb

Un ex dipendente di un asilo di Bristol è stato condannato a 30 anni di carcere dalla giustizia britannica. La sentenza riguarda Nathan Bennett, riconosciuto colpevole di aver stuprato e abusato di bambini e lattanti affidati in passato alla sua custodia. La condanna è stata decisa dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo.

Condanna a 30 anni di carcare per Nathan Bennett, ex dipendente d’un asilo di Bristol, in Inghilterra occidentale, riconosciuto colpevole dalla giustizia britannica d’aver stuprato e abusato di bambini e lattanti affidati in passato alla sua custodia. L’abominevole vicenda, non la prima del genere finita a processo di recente nel Regno Unito, ha causato orrore nella comunità locale, in tutta l’isola e sui media. Il 30enne Bennett, inchiodato dalla polizia dopo un’indagine avviata sulla base dei sospetti avanzati da alcune famiglie delle sue piccole vittime, oltre che dai dubbi sul suo modo di fare e dalle testimonianze di ex colleghi e colleghe di lavoro alla Partou King Street Nursery di Bristol, era stato al centro di un verdetto shock il mese scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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