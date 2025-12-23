Finisce così Omicidio Garlasco nuovo annuncio dell’avvocato di Andrea Sempio

L'omicidio di Garlasco continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Nella puntata odierna di Mattino Cinque, si è parlato nuovamente del caso, che rimane uno dei più discussi e complessi della cronaca giudiziaria italiana. Recentemente, l’avvocato di Andrea Sempio ha annunciato nuovi sviluppi, alimentando l’interesse e le riflessioni attorno a questa vicenda.

Anche nella puntata di oggi di Mattino Cinque il delitto di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo, confermandosi uno dei casi di cronaca giudiziaria più seguiti e controversi. Il programma condotto da Francesco Vecchi ha dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi dell'inchiesta, che vede Andrea Sempio indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Un confronto serrato, alimentato da indiscrezioni investigative e da nuovi elementi che continuano a emergere a distanza di anni dal delitto. Tra gli ospiti in studio c'era anche Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, chiamato a commentare lo stato dell'indagine e le notizie circolate nelle ultime ore. Delitto di Garlasco, Gallo: "Perchè c'è il dna di Sempio e non di Stasi?"/ "Nell'omicidio di Ponza…" - A Mattino 5 News spazio al delitto di Garlasco con l'intervista all'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo: ecco le sue parole Si parla del delitto di Garlasco a Mattino 5 News e in collegamento ... ilsussidiario.net Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri "Per Sempio finisce tutto". Clamoroso Garlasco, svolta-choc dall'Estathé bevuto da Stasi la sera dell'omicidio

