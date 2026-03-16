A Cuba, le persone manifestano un po’ di più, anche se le proteste rimangono limitate a singoli quartieri o città. La repressione del dissenso continua a essere una realtà consolidata nel paese, e le azioni di protesta vengono spesso contenute rapidamente. La situazione attuale vede cittadini che, nonostante le restrizioni, cercano di esprimere il proprio malcontento attraverso azioni che si sono fatte più frequenti rispetto al passato.

Restano "piccole" e limitate localmente, ma in un paese in cui la repressione del dissenso è costante sono un segno di una crescente esasperazione Lo scorso fine settimana a Cuba c’è stata una protesta con assalto a una sede locale del Partito Comunista. È successo a Morón, una città da 70mila persone delle regioni centrali, vicino alla costa settentrionale: ha coinvolto qualche decina di persone e ci sono stati almeno cinque arresti. Altrove le dimensioni di una protesta del genere sarebbero trascurabili. Sull’isola però la repressione del dissenso è molto rigida e anche una protesta piccola è il segno della crescente esasperazione della popolazione, alle prese con un’enormità di problemi quotidiani, oltre alla limitazione delle libertà individuali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Cuba le persone sono esasperate, e protestano un po’ di più

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