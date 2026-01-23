Un centinaio di persone protestano per la morte di Pepe | Chi uccide gli animali poi uccide le persone

Circa cento persone si sono riunite questa mattina a Udine Est, in via Divisione Garibaldi Osoppo, per manifestare contro la morte di Pepe, il meticcio deceduto questa settimana. La protesta è stata organizzata in risposta alla vicenda, sottolineando il legame tra il rispetto degli animali e la sicurezza della comunità. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla tutela degli animali e sulla responsabilità umana nelle tragedie di questo tipo.

Un centinaio di persone circa si sono date appuntamento questa mattina a Udine Est, in via Divisione Garibaldi Osoppo, nel quartiere Aurora, per protestare contro la morte di Pepe, il meticcio morto in settimana a causa, come raccontato dal figlio della proprietaria del cane Davide Francesco.

