Il 21 marzo si celebra il Tiramisù Day, una giornata dedicata al dolce italiano più conosciuto al mondo. In questa occasione, vengono messe a confronto le varianti creative del tiramisù con la ricetta classica, che rimane la preferita tra gli appassionati. La ricorrenza coincide con l’ingresso della primavera, portando l’attenzione su uno dei dessert più amati e diffusi nel panorama gastronomico internazionale.

Il 21 marzo segna l’ingresso della primavera e la celebrazione del Tiramisù Day, una ricorrenza che onora il dolce italiano più esportato al mondo. A Milano, la storica pasticceria Sant Ambroeus ha scelto di celebrare l’evento mantenendo fedeltà alla ricetta originale, evitando varianti fantasiose per privilegiare un equilibrio semplice e riconoscibile. La casa, fondata nel 1936 da due pasticceri vicino al Teatro alla Scala, continua a servire questo dessert come un gesto quotidiano inserito in un contesto formale ed elegante. La scelta di Sant Ambroeus riflette una tendenza più ampia: mentre molte realtà cercano effetti speciali o reinterpretazioni con pistacchio e nocciola, la versione classica rimane quella più amata dalle generazioni di appassionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 21 marzo: il tiramisù classico batte le varianti creative

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