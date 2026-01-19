Viareggio travolgente In scia di Lucchese e Zenith

Viareggio si distingue nel panorama calcistico locale, proseguendo la tradizione di squadre come Lucchese e Zenith. La formazione di San Giuliano 1, con il modulo 4-3-3, si prepara a una sfida importante, affidandosi a giocatori come Giacobbe, Borgia e Pasquini. La partita rappresenta un momento di crescita e consolidamento per il team, in un contesto di competizione che valorizza il talento e il lavoro di gruppo.

san giuliano 1 viareggio 3 SAN GIULIANO (4-3-3): Giacobbe; Borgia, Pasquini, Gremigni, Casanova; Amico, Anzilotti (46’ L. Doveri), Cornacchia (61’ D. Campani); Gargani (26’ Ria), Di Paola (61’ Nacci), Paci (46’ M. Bacci). (A disposizione: Arnesi, T. Angelotti, Ferretti, Papini). All. Matteo Niccolai. VIAREGGIO (3-5-2): Nucci; D’Alessandro, F. Brondi (46’ Apolloni), Danovaro; L. Baroni (75’ L. Barsotti), C. Belluomini, Sforzi, Tieu Kapieu, Purro (75’ Giannotti); G. Gabrielli (62’ Galligani), Kthella (86’ Montemagni). (A disposizione: W. Diridoni, Maurelli, C. Lippi, Lollo). All. Walter Vangioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio travolgente. In scia di Lucchese e Zenith Leggi anche: Zenith inchiodata al pari. E aspetta la Lucchese Zenith, subito la Lucchese. Settesoldi: mese decisivo

Zenith affronta subito la Lucchese in un mese cruciale per la stagione. Dopo un pareggio che, nella sua essenzialità, rispecchia una prestazione complessivamente sottotono rispetto alle recenti, la squadra si trova davanti a sfide importanti. La continuità e l’adattamento saranno fondamentali per mantenere gli standard elevati e raggiungere gli obiettivi prefissati nel periodo più delicato della stagione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Forte frena il Viareggio, Follonica travolgente - Il Viareggio perde contatto dalla testa della classifica, dopo il pareggio nel derby con il Forte dei Marmi. rainews.it S.P.V. Viareggio. Stadio dei Pini. Inaugurazione, sfilata. CARNEVALE DI VIAREGGIO – GRAN FINALE Un evento unico, colorato, travolgente… e l’ultima - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.