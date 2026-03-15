Zappa e bastone | l’ex marito minaccia la famiglia e viene

A Palma di Montechiaro, in Sicilia, un ex marito ha minacciato la famiglia e successivamente è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto nel cuore della città, dove le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione. La vicenda ha coinvolto diversi membri della famiglia, portando a un intervento diretto delle forze dell’ordine.

Nel cuore della Sicilia interna, a Palma di Montechiaro, la tensione domestica si è trasformata in un atto violento che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Un uomo quarantenne, già noto alle autorità per precedenti condanne per maltrattamenti familiari, ha tentato di forzare l’ingresso dell’abitazione dei genitori della sua ex compagna armato di una zappa. La scena si è svolta nel centro abitato del paese, dove la donna è stata minacciata alla presenza del figlio minore, scatenando il caos e portando all’arresto immediato. La dinamica degli eventi ha l’uomo colpire ripetutamente la porta d’ingresso con l’attrezzo agricolo, creando un pericolo imminente per i residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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