Perseguita l' ex amante e il marito li minaccia con un bastone e prova a investirli con l' auto

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Catania dopo aver perseguitato l'ex amante e il marito di lei nel quartiere di Librino. La polizia ha fermato il pluripregiudicato in seguito a una serie di comportamenti minacciosi e violenti, tra cui l'uso di un bastone e un tentativo di investirli con l’auto. L’arresto è avvenuto dopo l’ultimo episodio.

La polizia di Catania ha arrestato un pluripregiudicato di 56 anni, dopo una serie di atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione e del suo compagno Le manette sono scattate dopo l'ultimo violento episodio. L'uomo si sarebbe presentato sotto l'abitazione della coppia, nel quartiere Librino, ed avrebbe terrorizzato entrambi mentre stavano rientrando a casa in tarda serata. La coppia sarebbe stata avvicinata e minacciata con un bastone e, quando sarebbe riuscita a divincolarsi, il 56enne sarebbe salito in auto e avrebbe provato a investirli. Temendo per la loro incolumità, i due coniugi hanno chiesto aiuto ai poliziotti che, dopo essersi sincerati sulle loro condizioni di sicurezza, hanno inviato immediatamente una pattuglia della squadra volanti. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Minaccia il vicino con bastone e cacciavite e gli distrugge l'auto: a processo

Minaccia e perseguita l’ex amante e datore di lavoro: condannata per stalkingSvelare il tradimento del coniuge con una mail e parlare male dell’ex amante denigrandolo con dipendenti e collaboratori costituisce il reato di...

Contenuti e approfondimenti su Perseguita l'ex amante e il marito li...

Argomenti discussi: Perseguita l'ex per due anni, la spia con un drone e condivide le foto con gli amici: disposto l'obbligo di firma per un 31enne di Udine.

Perseguita l'ex amante e il marito della donna, un arresto a CataniaLa polizia ha arrestato un pregiudicato di 56 anni, originario di Gravina di Catania, per stalking nei confronti dell’ex amante e del marito della donna. catania.gds.it

Catania, perseguita l’ex amante e minaccia il marito: arrestato 56enneLa Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 56 anni, originario di Gravina di Catania, responsabile di una serie di atteggiamenti persecutori nei confronti dell’ex amante e del marito di ... catanianews.it