Y-3 Gonna 3-Stripes | Nero Mesh e Asimmetria

Una gonna nera di Y-3 con dettagli in mesh e un taglio asimmetrico è stata presentata sul mercato. L’articolo include anche un avviso di nota di trasparenza riguardante link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente. La descrizione evidenzia le caratteristiche principali del prodotto e l’aspetto pratico del disclaimer.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto stretch e mesh traforato: come si sente al tatto?. L’analisi tattile di questa gonna Y-3 rivela un approccio progettuale che fonde la funzionalità sportiva con l’estetica urbana. Il tessuto principale, descritto come “stretch”, offre immediatamente una sensazione di morbidezza e adattamento al corpo. A differenza dei tessuti rigidi tipici della moda classica, questo materiale sembra seguire le curve naturali senza opporre resistenza eccessiva, garantendo una vestibilità che non vincola il movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Y-3 Gonna 3-Stripes: Nero, Mesh e Asimmetria Articoli correlati Leggi anche: Maison Margiela Gonna Denim: Spacchi, Asimmetria e Prezzo Leggi anche: Khrisjoy Chore Quilted Stripes: Piumino streetwear a 231€