Khrisjoy Chore Quilted Stripes | Piumino streetwear a 231€

Un nuovo piumino streetwear con design a righe trapuntate è disponibile sul mercato al prezzo di 231 euro. Il prodotto è stato lanciato da Khrisjoy Chore e si distingue per il suo stile casual e contemporaneo. Il dettaglio di trasparenza indica che nel testo sono presenti link di affiliazione, con possibili commissioni per acquisti effettuati tramite questi collegamenti senza costi aggiuntivi per i clienti.

L'analisi visiva del piumino Khrisjoy "Chore Quilted Stripes" rivela un capo che si colloca fermamente nel filone dello streetwear contemporaneo, dove la funzionalità si fonde con un'estetica volutamente consumata. Il tessuto esterno è in nylon, un materiale sintetico scelto per la sua resistenza meccanica e la facilità di manutenzione, tipico dei capi tecnici moderni.