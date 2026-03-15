Numerosi utenti di Windows 11 hanno riscontrato difficoltà di connessione a internet a seguito dell'installazione degli aggiornamenti 24H2 e 25H2. Le segnalazioni riguardano dispositivi con diversi hardware e versioni del sistema operativo, evidenziando un problema che coinvolge vari utenti in modo diffuso. Le problematiche si manifestano subito dopo l'aggiornamento, impedendo l'accesso stabile alla rete.

Molti utenti di Windows 11 stanno segnalando problemi di connessione a internet dopo aver installato gli aggiornamenti 24H2 e 25H2. Nonostante il sistema riconosca la rete, sia Ethernet che WiFi, spesso la connessione non funziona, mostrando messaggi generici di assenza di accesso a internet. Telefoni o tablet collegati alla stessa rete funzionano normalmente, rendendo la situazione ancora più frustrante. Il problema è legato a modifiche allo stack di rete di Windows 11. In particolare, il driver di kernel HTTP.sys, responsabile della gestione delle connessioni HTTP anche verso localhost, non opera più correttamente dopo l’aggiornamento. L’impatto varia da sistema a sistema: alcune configurazioni risultano completamente bloccate, altre manifestano solo problemi intermittenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Windows 11: problemi di connessione dopo gli aggiornamenti 24H2 e 25H2

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