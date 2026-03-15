Ferrini spiega perché invita a votare ‘No’ al referendum, affermando che si tratta di una controriforma della giustizia. Secondo lui, se vincesse il ‘Sì’, la giustizia continuerebbe a essere lenta e poco efficace, ma con un controllo politico sui giudici molto più facile. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa riforma possa indebolire l’indipendenza del sistema giudiziario.

Ferrini, perché votare ‘No’? "Perché non è una riforma della giustizia, ma una controriforma. Se vince il ‘Sì’ la giustizia rimane lenta e poco efficace come adesso, con la differenza che il controllo della politica sui giudici sarà molto più facile. Con l’aggiunta di un’umiliazione dei magistrati, incapaci di autogovernarsi se non con un sorteggio: una vendetta della politica trent’anni dopo Mani Pulite". La separazione delle carriere cosa comporterebbe? "La separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice c’è già. Meno dell’1% cambia strada durante la carriera. È così da tempo, e non c’era alcun bisogno di stravolgere la Carta Costituzionale: bastava la Cartabia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Votate No o la politica controllerà i giudici"

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